Olay, öğle saatlerinde Yıldızevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yokuş yukarı seyreden bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında istinat duvarının bulunmaması nedeniyle yaklaşık 4 metre yüksekten apartmanın giriş katına düştü.

Gürültü mahalleyi ayağa kaldırdı

Kazanın ardından çevrede büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü yaralı kurtarıldı

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş’taki hastaneye kaldırıldı.

Araç vinçle çıkarıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, hurdaya dönen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.