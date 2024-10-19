Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.41’de meydana gelen depremin derinliği 10.53 kilometre olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada kendilerine şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği ifade edildi. Bölgede depremle ilgili araştırma ve çalışmalar devam ediyor