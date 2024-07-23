Depremde 300 hanelik köyün 186 konutunun yıkılması sonrası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgeye yapılacak köy evleri için ihale gerçekleştirildi.

Depremzedelere yönelik olarak ormanlık alanın yakınında zemin etüt raporları hazırlanarak jeolojik ve jeofizik analizler tamamlandı. Radye temel üzerine inşa edilen toplam 138 adet köy evinin her biri 110 metrekare büyüklüğünde, tek katlı ve 3 artı 1 planına sahip betonarme yapılar olarak tasarlandı.

Yapım süreci sürekli olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Çiğli köyünde inşa edilen konutlarda, 7/24 mesai yapan yoğun bir teknisyen ve işçi ordusu, kaba inşaatı tamamladıktan sonra ince işçilik ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor.

Bölgedeki içme suyu ve kanalizasyon altyapıları da tamamlanmış durumda. Orman manzarasına sahip olarak sağlam zemine inşa edilen köy evlerinin 2024 yılı ekim ayı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bu projede konfor ve estetiğe büyük önem veriliyor.

