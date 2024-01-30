Kahramanmaraş ve 10 ilde, deprem sonrası acil konut ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan yoğun mesai devam ediyor. Toplamda 930 şantiyede, 7/24 çalışma ile inşa edilen konutlar, depremzedelerin yüzünü güldürecek.

Kahramanmaraş'ta da benzer şekilde kesintisiz çalışmalar sürüyor. Deprem konutlarının kura çekimi ve teslim tarihleri belirlendi. Ancak, inşaat faaliyetlerinin hız kesmeden devam etmesi için Kahramanmaraş'ta da konut mesaisi 7/24 şeklinde devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Koordinesinde acil konut ihtiyacını en kısa sürede karşılamak için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

Şantiyelerdeki çalışmaların hız kesmeden sürmesiyle birlikte, Kahramanmaraş'taki depremzedelerin yeni evlerine kavuşma umudu her geçen gün biraz daha artıyor.