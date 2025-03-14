Kahramanmaraş'ta deprem şehitlerinin anısına düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen kurumlar arası voleybol turnuvası, büyük bir coşkuyla tamamlandı. 31 kurumun katılımıyla gerçekleşen turnuva, hem sporcular hem de seyirciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Turnuvanın final müsabakalarında, baro ve itfaiye arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Karşılıklı sayılarla geçen kıran kırana mücadelede, Büyükşehir itfaiyesi üstün performans sergileyerek birinciliği elde etti. İtfaiye takımının bu başarısı, seyircilerden büyük alkış aldı.

Turnuvanın en centilmen takımı ödülü ise Erkenez Ortaokulu'na verildi. Ortaokul takımı, turnuva boyunca sergilediği sportmenlik ve fair-play anlayışıyla takdir topladı.

Deprem şehitlerinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen bu turnuva, katılımcıların hem spor yapma hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirme fırsatı bulduğu anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. Emeği geçen tüm kurumlara ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz.