Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, sektör temsilcilerinin yoğun ilgisine sahne oldu.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan İnşaat Mühendisi ve Avukat Levent Mazılıgüney, deprem sonrası hukuki süreçler ve inşaat sektörü temsilcilerinin karşılaştığı sorunlara değindi.

Mazılıgüney seminer sonrası yaptığı açıklamada, inşaat ve hukuk sektörlerinin önemine dikkat çekerek, meslek mensuplarının sorumluluklarını bilmesinin hayati olduğunu vurguladı.

İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Uygar Gündeşli ise, bu tür etkinliklerle meslektaşlarını bilgilendirmeyi ve sektörün bilinç düzeyini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Gündeşli, "Amacımız, olası risklere karşı mühendislerimizi ve sektörde görev alan tüm paydaşları daha donanımlı hale getirmek," dedi.

Seminerde ayrıca, geçmiş depremlerden örnek teşkil eden emsal davalar üzerinden değerlendirmeler yapıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.