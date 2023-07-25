Adana bugün bir kez daha sallandı...

Kentte sabah saatlerinde merkez üssü Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.

Bu sıradaa Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi 70 yaşındaki Şaban Bozkaya, çok sevdiği dağ çayını toplamak için evinde çıktı.

Yaşlı vatandaş kayalık bölgede dağ çayı topladığı sırada deprem meydana gelmesiyle dengesini kaybederek kayalıklardan yaklaşık 20 metre aşağıya düştü.

Ekipler kaza yerinden kurtardı

Telefonu ile kızını arayan yaşlı vatandaşın imdadına kızı yetişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşlı vatandaşın bulunduğu alana ulaştı.

Sağlık ekiplerince de ilk kontrolü yapılan yaşlı vatandaş itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirilerek ambulansa alındı.

Sağlık durumu iyi

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Düşeceğini dikkatli olması gerektiğini söyledim"

Şaban Bozkaya’nın kızı Selma Doğan ise, şunları söyledi:

Sabah saatlerinde babamı aradım babam da Yedi Kuyular bölgesine geldiğini ve çay topladığını söyledi. Ben de kendisine düşeceğini dikkatli olması gerektiğini söyledim.

Telefonla görüştükten 10 dakika sonra beni aradı ve düştüğünü söyledi. O sırada geldik ekipler de geldi kurtardılar. Kendisi dağ çayını çok seviyordu.