Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi ile Kore Kızılhaçı işbirliğiyle depremzede çocuklara yönelik tekvando kursu düzenleniyor.

"Asrın felaketi" 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla Memişkahya Mahallesi’ndeki Türkiye-Kore Dostluk Köyü’nde başlatılan kursa 30 çocuk katılıyor. Haftada iki gün yapılan antrenmanlarda çocuklar hem spor yapıyor hem de afetin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Türk Kızılay İl Yöneticisi Ahmet Sağlam, projenin çocukların gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Kore Kızılhaçı Temsilcisi Jaeseok Park ise tekvandonun hem Kore kültüründe hem de Türkiye’de özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Antrenör Ömer Fatih Hiçyılmaz, kursiyerlerin tamamının depremzede olduğunu, bazılarının ailelerini kaybettiğini ve kursun rehabilitasyon işlevi gördüğünü söyledi. Öğrencilerden Yağmur Koca, tekvandonun kendilerine iyi geldiğini ifade ederken; Hazal Deniz Oruk da dedesi ve babasını kaybettiğini, kursun devam etmesini istediğini belirtti.