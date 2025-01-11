24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan konser, hava muhalefeti nedeniyle daha önce ertelenmişti.
Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Konser, yurdun farklı yörelerinden derlenen eserlerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
DESEK Derneği, 6 Şubat depreminden etkilenen illere sanat, eğitim ve kültürel faaliyetlerle destek olmayı, farkındalık yaratmayı ve teşekkür konserleri düzenlemeyi amaçlıyor.