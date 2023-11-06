Göksun İlçesi Hacımirza Mahallesinde Yetiştirilen Ve Satışa Sunulan 40 Kilogramlık Lahanalar Yoğun İlgi Görüyor.

Bazıları Kırk Bazıları Elli Kilonun Üzerinde, Turşu Ve Sarmaların Vazgeçilmezi Dev Lahanalar.

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi Hacımirza Köyünde Yetiştirilen Dev Lahanalar Görenleri Hayrette Bırakıyor.

Lahanaların Bu Kadar Büyük Olmasında Kullanılan Gübre Ve Rakım Büyük Önem Taşıyor.

Göksun Ve Elbistan İlçelerinde Bu Lahanalar Bölge Halkının En Önemli Geçim Kaynağı.

Tüm Türkiyeye Satışı Yapılan Dev Lahanalar Fiyatlarıyla Da Dikkatleri Üzerine Çekiyor.

Lezzeti Ve İriliğiyle İlgi Çeken Lahananın Üreticisi Müslüm Elbistan Bölge Açısından Çok Önemli Bir İş Kolu Olduğunu İfade Etti.