KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan 3 sağlık personeli hastaneye kaldırıldı.

Akif Ö. idaresindeki 46 BL 658 plakalı ambulans, buzlanma nedeniyle Nurhak-Elbistan kara yolu Barış Mahallesi mevkisinde devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 3 sağlık personeli yaralandı.

Ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA