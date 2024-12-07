KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde devrilen tırın sürücü yaralandı.
İ.T. idaresindeki 2 ANV 915 plakalı pancar taşıyan tır, Afşin-Elbistan kara yolunun Erçene Mahallesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın devrilmesi nedeniyle dorsede bulunan pancarlar yola savruldu.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: aa