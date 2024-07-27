Kahramanmaraş'ın eşsiz doğal güzellikleri içinde yer alan Adanis Park Termal Otel, termal su kaynakları ve izole tatil konsepti ile misafirlerine huzurlu bir konaklama imkânı sunuyor.

Aile ve yakınlarınızla birlikte doğayla baş başa kalabileceğiniz bu özel otel, sağladığı konfor ve kaliteli hizmetle dikkat çekiyor.

Adanis Park Termal Otel, termal suların şifalı etkilerini modern ve konforlu bir ortamda deneyimleme fırsatı sunuyor.

Otelin geniş bahçeleri, termal havuzları ve spa hizmetleri, misafirlerin stresten uzaklaşarak yenilenmesini sağlıyor.

Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri ve tarihi mekânlarına yakın konumuyla da öne çıkan Adanis Park Termal Otel, ziyaretçilerine doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve kültürel geziler gibi çeşitli aktiviteler sunuyor.

Adanis Park Termal Otel, doğal ve huzurlu bir ortamda unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen herkesi bekliyor.

Adanis Park Termal Otel Genel Müdürü Selim Bahar yaptığı açıklamada “Hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bu özel otelde, sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar biriktirme fırsatını kaçırmayın!” Dedi.