Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar ve ailelerine iftar yemeği veriliyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurumun ramazan etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgi verildi.

Bu kapsamda Onikişubat ilçesindeki down sendromlu bireyler için oluşturulan Umut ve +1 sokaklarında her gün 300 kişilik iftar yemeği verildiği aktarılan açıklamada, "Umut Sokağı ve down sendromlu çocuklarımızın ailelerinin olduğu +1 Sokağı konteyner kent sakinlerine ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtılmaktadır. Aynı zamanda down sendromlu yavrularımıza özel +1 Sokağı'nda etkinlikler düzenleyerek bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettirdik."