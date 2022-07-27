Ekinözü ilçesinde yapacakları düğün için komşu Elbistan ilçesinden aldığı gelinliği giyen Elif Kaplan’ın (20) gelinliğinden ‘Sarı Ömer” olarak bilinen zehirli örümcek türü çıktı.

Gittiği kuaförde büyük heyecanla gelinliğinin giyen Elif Kaplan, vücudunda hissettiği böceği ani el hareketiyle düşürdü. Bu kez de bacağına yapışan zehirli böcek kuaför çalışanlarının da yardımıyla alınarak öldürüldü.

En mutlu günlerinde kâbus dolu anlar yaşayan Yiğit ve Elif Kaplan çiftçi Ekinözü ilçesinde yaptıkları düğünün ardından savcılığa giderek durumu anlatıp gelinlik kiraladıkları işletme hakkında şikâyetçi oldu.

En mutlu günlerinde yaşadıkları korku dolu anları anlatan Yiğit Kaplan, 25 Temmuz günü bizim düğünümüz vardı. Elbistan’da bir gelinlikçiden gelinlik aldık, 9 bin 500 lira karşılığında. Gelinliği alıp paketli bir şekilde kuaföre götürdük. Ben oradan ayrıldım. Eşim gelinliği giydiğinde vücudunda bir şeyin kımıldadığını fark edip telaşla gelinliğe bakmışlar. Vücudunda yapışık şekilde Sarı Ömer denen zehirli örümceği görüp öldürmüşler. Vücudunda korku ve huylanma nedeniyle kaşınma ve kızarıklıklar oluşmaya başladı. Ben haber verildikten sonra kuaföre gidip öldürülen böceği alıp gelinlikçiye götürdüm. Bu nedir, ben bir günlük kira için size 9 bin 500 lira para ödedim. Siz bu gelinliği düğünlerden sonra kuru temizlemeye vermiyor musunuz, temizletmiyor musunuz dedim. Gelinlikçi bana istediğiniz yere şikâyet edebilirsiniz, belki de sizin üzerinizde gelmiştir dedi. Kim üzerinde zehirli bir böceği taşıyabilir ki. Biz savcılığa şikâyette bulunduk. Yasal süreç başladı.

Gelinliğinden çıkan zehirli örümcek ile hayatının şokunu yaşayan Elif Kaplan da : “En güzel günümüzü zehir ettiler. Şokunu hala üzerimden atamıyorum” diye konuştu.