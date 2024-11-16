Göksun ilçesinin Tombak Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde, yaklaşık 3-4 yıl önce gerçekleştiği değerlendirilen bir havaya ateş etme olayı, sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hemen harekete geçti.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda, olayda yer alan şahsın A.P. (29) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarla, A.P.'nin Onikişubat ilçesinde ikamet ettiği ortaya çıktı. Şahsa ait olan ruhsatlı av tüfeği de rızaen muhafaza altına alındı.

Havaya ateş açan şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. Jandarma, benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.