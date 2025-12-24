Maraş Boykot Nöbeti alanında bir araya gelen duyarlı vatandaşlar, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için sessiz bir çığlık yükseltti.

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda yüz binlerce savunmasız ve masum çocuğun yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen programda, yaşanan insanlık dramına karşı dünyanın sessizliğine tepki gösterildi.

Katılımcılar, çocuk katliamlarına duyarsız kalmanın tüm dünya çocukları için büyük bir tehdit olduğuna vurgu yaptı.

Gazze’de yaşamını yitiren çocukların sembolü olarak anılan Rim’in doğum günü olan 23 Aralık’ta düzenlenen programda, başta anneler ve çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaş yer aldı.

Sessiz duruş, mumlar ve pankartlarla gerçekleştirilen anmada, kelimelerin yetersiz kaldığı bir acının ortak vicdanla hissedildiği ifade edildi.

Program boyunca yapılan çağrılarda, “Çocuklar öldü ve dünya sustu” mesajı öne çıktı. Katılımcılar, konuşmaların yetersiz kaldığı yerde sessizliğin en güçlü ifade biçimi olduğuna inanarak, insanlık vicdanına karşı şahitlik görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Duygu dolu anların yaşandığı anma programı, Gazze’de şehit edilen tüm çocuklar için edilen dualarla sona erdi.