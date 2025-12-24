Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olması, piyango biletlerine olan ilgiyi daha da artırdı. Özellikle yılbaşı yaklaşırken tam, yarım ve çeyrek biletlere olan talep her geçen gün artıyor.

Bilet Satışları Devam Ediyor

Milli Piyango yılbaşı biletleri, 9 Kasım 2025 tarihinden itibaren satışa sunuldu. Kahramanmaraş’ta sabit ve gezici bayilerde satışlar sürerken, vatandaşlar aynı zamanda online platformlar ve mobil uygulama üzerinden de bilet satın alabiliyor.

2025 Yılbaşı Bilet Fiyatları

Yılbaşı çekilişi için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Çeyrek bilet: 200 TL

Yarım bilet: 400 TL

Tam bilet: 800 TL

Kahramanmaraşlı vatandaşlar, özellikle çeyrek ve yarım biletin daha çok tercih edildiğini belirtirken, bazı vatandaşlar ise büyük ikramiye umuduyla tam bilet almaya yöneliyor.

Esnafta Yoğunluk Artıyor

Piyango bayileri, yılbaşı yaklaştıkça satışların daha da artmasını beklediklerini ifade ediyor. Bayiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların hem şansını denemek hem de yılbaşı geleneğini sürdürmek için bilet aldığını belirtiyor.

Yılbaşı gecesi yapılacak çekiliş öncesi Kahramanmaraş’ta piyango biletlerine olan ilginin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.