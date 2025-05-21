Kahramanmaraş’ın sevilen yaz meyvelerinden biri olan dut, tezgâhlardaki yerini aldı. Siyah ve beyaz türleriyle kentte sıkça tüketilen dut, hem lezzeti hem de sağlık açısından faydalarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Olgunlaşmaya başlayan dut meyveleri, dallarından silkelenerek hasat ediliyor ve taze bir şekilde satışa sunuluyor. Kentin birçok noktasında kurulan tezgâhlarda dut satışı yapan esnaf, hem sezonluk kazanç sağlıyor hem de geleneksel lezzetleri yaşatıyor.

Dut satıcısı Halil İbrahim Neşnat, sadece meyvesiyle değil, aynı zamanda dut pekmezi, reçeli ve suyunun da büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Dutun bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirimi desteklemesi gibi birçok faydası var. Vatandaşlarımız hem lezzet hem de sağlık için dutu tercih ediyor” dedi.

Kahramanmaraşlılar, yaz mevsiminin habercisi olan dutla birlikte hem nostaljik bir tatla buluşuyor hem de doğal ürünlere yöneliyor.