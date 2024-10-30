Sempozyuma Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Özal Oğuz, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, Türk dilinin köklü tarihine ışık tutan Divânu Lügati’t-Türk’ün önemine vurgu yapılarak bu eserin Türk kültür ve dilinin gelişimine katkıları ele alındı.

Açılış konuşmalarında, Bu eserin yazılışının 950. yılını böyle anlamlı bir etkinlikle anmak, dilimizin zenginliğini gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu pekiştirdiği ifade edildi.

Sempozyum boyunca akademisyenler tarafından Divânu Lügati’t-Türk’ün kültürel ve dilbilimsel değerine dair bildiriler sunuldu.

Katılımcılar, bu eşsiz eserin Türk tarihindeki yeri ve önemi hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Program sonunda katılımcılara, etkinliğe dair sertifikalar ve Divânu Lügati’t-Türk hakkında özel basım kitapçıklar dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen bu sempozyum, Türk kültürü ve diline olan ilgiyi artırmayı amaçlayan ve büyük beğeni toplayan bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.