UNESCO’nun “Edebiyat Şehri” unvanıyla taçlandırdığı Kahramanmaraş, kültür ve sanat yolculuğunu yeni etkinliklerle zenginleştirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin edebiyat ve sanat atmosferini canlı tutan programları vatandaşlarla buluşturarak kültürel hafızayı güçlendiriyor.

Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Akademi Kütüphanesi’nde şehrin edebiyat kimliğini pekiştiren etkinlik gerçekleştirildi.

Yazarlar Mustafa Köneçoğlu ve Güray Süngü, edebiyat tutkunlarıyla bir araya gelerek eserlerinden, yazarlık serüvenlerinden ve edebiyatın insan hayatındaki dönüştürücü gücünden söz etti.

Programda, katılımcılar yalnızca edebiyatın estetik yönünü değil, aynı zamanda düşünsel ve toplumsal boyutlarını da keşfetme fırsatı buldu. Köneçoğlu ve Süngü, edebiyatın bireyleri derinleştiren ve toplumları birleştiren yönüne dikkat çekerek, katılımcılara yazma ve okuma alışkanlığı kazandırmanın önemini vurguladı.

Etkinliğe katılan edebiyatseverler, söyleşi programı ile yeni düşünsel kapılar araladı.

Kahramanmaraş’ın edebiyat şehri kimliğini bu tür buluşmalarla daha güçlü hissedildiğini ifade eden yazar Güray Süngü, “Güzel bir akşamdı ve güzel sorularla karşılaştım ve güzel bir dinleyici kitlesi vardı. Edebiyata dair, kurgu ve kurmayacaya dair epeyce konular konuştuk. Samimi ve içten bir söyleşi oldu. Kahramanmaraş’a çok kez geldim ve burası kendine has bir şehir, şairler şehri ve edebiyatın nabzını duyduğumuz bir şehir” ifadelerine yer verdi.