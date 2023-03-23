Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yaşayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Liselere Giriş Sınavına girecek öğrencilerin daha iyi bir ortamda sınavlara hazırlanması için proje başlattı.

Bu kapsamda ilçede bulunan 111 okuldaki öğrencilerin harçlıkları ve öğretmenlerin bağışlarıyla Kahramanmaraş'taki öğrencilerinin hem kalabileceği hem de ders çalışabileceği çadırlar satın alındı.

Çadırlar, Antalya'dan gelen gönüllü öğretmenler tarafından Kahramanmaraş'a getirilerek okulların bahçesine kuruldu.