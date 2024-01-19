Kahramanmaraş'ın ilçelerinde başlayan ekmek zammı fırtınası, şehir merkezini de etkisi altına aldı. 6,5 lira olan ekmek, yarından itibaren 8 liradan satılacak.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde başlayan ekmek fiyatı güncellemesi, şehir merkezini de etkisi altına aldı. 6,5 lira olan somun ekmek, yüzde 23 zamla 1,5 lira artarak 8 liraya yükseldi.
Kahramanmaraş'ta fırınlarda yapılan zammın ardından vatandaşlar, kuru ekmeğe yapılan artışlar nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyorlar.
Ekmek fiyatlarına gelen zamların ekonomik sıkıntıları artırdığını ifade eden vatandaşlar, gıda fiyatlarındaki sürekli yükselişin aile bütçelerini olumsuz etkilediğini dile getiriyorlar.Kaynak: Ayşe Asır