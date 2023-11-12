Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, Filistin'e yönelik saldırılarda İsrail'i destekleyen şirketleri boykot etmeye karar verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda mevcut kartlardaki ödeme sistemlerinin yerine TROY'u kullanacaklarını belirten Gürbüz, tüm belediye personelinin kredi ve banka kartlarının yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a taşındığını ifade etti.

Gürbüz, belediye olarak daha önce İsrail'in katliamlarına destek olan markalarla çalışmayı durdurduklarını hatırlatarak, "Daima yerli ve milliden yana tavır alarak çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını yatırdığımız banka ile görüştük. Adını Türkiye'nin ödeme yönteminden alan ve teknolojisi Türkiye'de geliştirilen TROY karta geçiyoruz. Bundan sonra çalışma arkadaşlarımız 'TROY Kart' kullanacak." diye konuştu.