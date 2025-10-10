Kahramanmaraş'ta Eser Karaca boşandığı eşi tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldürülmüştü. 25 Eylül 2025'de dava görülmüş Cumhuriyet savcısı, sanık Atilla Ayıntaplı’nın “boşandığı eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, hastane çalışanı Ç.A’yı “silahla tehdit” suçundan ise 7 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ekim’e ertelemişti. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün gerçekleştirilen duruşmada tutuklu sanık Atilla Ayıntaplı, taraf avukatları ve öldürülen Eser Karaca'nın yakınları hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, ilk ifadesindeki beyanlarını tekrarladığını belirterek "Bana çocuğumu gösterseydi bu durumlar olmazdı" dedi.

Mahkeme heyeti, Atilla Ayıntaplı'ya "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanığa, hastane çalışanı Ç.A'yı "silahla tehdit" suçundan da 2 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Maktul Eser Karaca'nın babası Mustafa Karaca, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, verilen mahkeme kararının diğer dosyalara da emsal olmasını temenni etti.

Müşteki avukatı Muhammed El ise adaletin kısa sürede tecelli ettiğini belirterek sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadığını ifade etti.

