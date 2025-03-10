Okulun Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı, eski okul sıralarını yenileyerek tekrar kullanıma kazandırıyor.

Çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelmiş sıralar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula naklediliyor.

Okula gelen sıralar, talaş alma, zımparalama, dolgu ve vernik işlemleri ile metal aksamın yeniden boyanması, eksik parçalarının tamamlanması ve son olarak montajları yapılarak ilk günkü haline getiriliyor.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alan Şefi Ramazan Çekiç, proje kapsamında kullanılmış sıraların atölyelerde onarılarak sıfır hale getirildiğini ve bu sayede geri dönüşüm sürecine büyük katkı sağlandığını belirtti.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Öğretmeni Muhammet Ali Çelebi, öğrencilerin, döner sermaye kapsamında çalışarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını ve geri dönüşümün çevresel etkiler açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Mahmut Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü deposundan gelen hurda sıraların tamamen temizlenip boyanarak eski haline getirildiğini ve tekrar okulların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Gazi Ergören, okulun 1400 MESEM ve 600 örgün öğrencisiyle sektöre nitelikli eleman yetiştirdiğini belirterek, geri dönüşüm kapsamında eski sıraların yenilenip yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.