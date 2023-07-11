Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı için yıkımı gerçekleştirilen selçuk sitesindeki esnaflar yeni yerlerinde vatandaşlara hizmet veriyor.

kentin en eski iş merkezlerinden biri olan Selçuk sitesindeki elektronikçiler, asrın felaketinin ardından Karamanlı hasanefendi caddesi üzerinde bulunan Karamanlı kapalı semt pazarında hizmet vermeye başladı.

Selçuk sitesi elektronikçiler çarşısı adıyla faaliyete başlayan iş yerleri, bölgeyi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor

Murat yüksel Kahramanmaraş elektrikçiler ve elektronikçiler odası elektronikçiler temsilcisi

