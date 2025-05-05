Olay, öğle saatlerinde Yedikuyular mevkiindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Kum boşaltma işlemi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyonun ön kısmı aniden yükseldi. Bu durum karşısında dehşete kapılan sürücü M.Ö., kendini araçtan dışarı atmaya çalıştı. Ancak ne yazık ki, kamyonun altına düşen M.Ö., ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.