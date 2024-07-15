Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaelbistan mahallesi hastane kavşağında bilinmeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil paramparça oldu. çevredekiler ihbarı üzerine bölge sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların 3’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu