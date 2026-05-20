Kontrolden çıkan otomobilin orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada araç adeta hurda yığınına dönerken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri Batı Çevre Yolu üzerinde Hal Kavşağı alt geçit çıkışında meydana geldi.

Ü.K. idaresindeki 80 ACP 643 plakalı otomobil, Kılavuzlu istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.



Tek araçlı olarak meydana gelen kazada sürücü Ü.K. ile araçta yolcu olarak bulunan O.E.Y. ve K.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar şehirdeki farklı hastanelerde tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.