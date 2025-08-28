Kahramanmaraş Onikişubat’ta kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 46 AFE 693 plakalı otomobil, Karamanlı Kavşağı Alt Geçidi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil, F.K. idaresindeki 46 DY 200 plakalı araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu

Kazada iki sürücü ile 46 DY 200 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.B.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan E.B.K’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik normale döndü

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.