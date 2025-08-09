Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Edinilen bilgiye göre, A.C.M. idaresindeki 46 AKU 122 plakalı motosiklet, Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi üzerinde seyir halindeyken, S.L. yönetimindeki iş makinesini sollamak istedi. Yol çalışması nedeniyle tek şeritten ilerleyen kepçeyi geçmeye çalışan motosiklet, manevra sırasında kontrolden çıkarak devrildi.

Kepçenin Tekerinin Altında Kaldı

Devrilen motosikletin sürücüsü, iş makinesinin arka tekerinin altında kaldı. Ağır yaralanan A.C.M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı Kamerada

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin kepçeyi sollamaya çalıştığı, manevra sırasında kayarak devrildiği ve yere düşen sürücünün üzerinden iş makinesinin geçtiği anlar net bir şekilde görüldü.

Polis Soruşturma Başlattı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, iş makinesi sürücüsünün ifadesine başvuruldu.