Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Şefkatli Eller Ehlibeyt Derneği öncülüğünde Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrağı açan vatandaşlar, Filistin direnişini destekleyen slogan attı.

Dernek başkanı Şeref Ertekin, gazetecilere, İsrail'in savaş suçu işlediğini ve sivilleri katlettiğini söyledi.

Ertekin, "İşte bugün Müslümanlar olarak bizler safımızı Gazze'nin Filistin halkının Mescid-i Aksa'nın tarafında olduğumuzu ilan etmenin vakti gelmiştir. Siyonist İsrail tarafından Gazze'deki

insanlar aç susuz bırakılıyor, füzelerle, bombalarla katlediliyor. Hala benim Müslüman kardeşim zannediyor ki İsrail çok güçlü, İsrail'le savaşılmaz, İsrail’le savaşan kaybeder zannediyor. Eğer

Müslümanlar direnirse, hakkıyla mücadele ederse İsrail’i vallahi de billahi de tükürüğümüzde boğacak güce sahibiz." diye konuştu.

Gazze'de hayatını kaybedenler için dua eden grup, daha sonra dağıldı.