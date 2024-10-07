Kahramanmaraş’ta “Gazze İçin Ayaktayız” sloganıyla düzenlenen yürüyüş, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mahmut Esad Coşan Camii'nden başlayan yürüyüş, Türk ve Filistin bayraklarının sallandığı, coşkulu sloganların atıldığı etkinlikte, kalabalık bir grup Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde toplandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti İl Başkanı Av. M. Burak Gül’ün de katıldığı yürüyüşte, vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi.

Etkinlik boyunca duygusal anlar yaşanırken, yapılan konuşmalarda Gazze'deki acılar dile getirildi.

Hep bir ağızdan tekbirler getirilerek yürüyüş, birlik ve beraberlik içinde sona erdi.