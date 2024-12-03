Boğaziçi Mahallesi, Boğaziçi rampasında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Araçta bulunan sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde vites karışıklığı nedeniyle bir sürücü, otomobiliyle yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın otoparkına düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Her iki kaza ile ilgili de incelemeler sürüyor.