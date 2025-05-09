Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 verilerine göre, Kahramanmaraş’ta geçen yıl 15 bin 110 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 4 bin 327’si ölümlü ve yaralanmalı olurken, 104 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 874 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin 33’ü kaza yerinde, 71’i ise tedavi sürecinde hayatını kaybetti. Kentte kayıtlı 327 binin üzerinde araca rağmen, sürücü hataları kazalarda en büyük etken olarak öne çıktı.

Türkiye genelinde ise geçen yıl toplam 1 milyon 444 bin trafik kazası yaşandı. Bu kazaların 266 bini ölümlü ya da yaralanmalıydı. Ölümlerin yüzde 56’sı ve yaralanmaların yüzde 80’i yerleşim yeri içinde meydana geldi. Kazalara neden olan hataların yüzde 90’ının sürücü kaynaklı olduğu belirlendi.