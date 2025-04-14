KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel "Tirşik şöleni" düzenlendi.

Merkez Onikişubat İlçesi EXPO Arasta Çarşısında 14. düzenlenen etkinlikte, katılımcılara geleneksel tirşik çorbası ikramında bulunuldu, yöresel halk oyunları oynandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, burada yaptığı konuşmada, kentin köklü geleneklerinden biri olan şölenin birlik ve beraberliğe ciddi anlamda katkı sunduğunu vurguladı.

Şehrin değerlerine sahip çıkarak geleceğe aktarmanın önemine işaret eden Görgel, "Şehrimizin köklü geleneklerinden biri olan "Tirşik Şöleni" hemşerilerimizin bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin perçinlendiği çok kıymetli bir etkinlik. Bu tür organizasyonlar, sadece yöresel lezzetleri değil, aynı zamanda kültürel hafızamızı da yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerlere sahip çıkmaya, geleneklerimizi gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şölene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ile Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve vatandaşlar katıldı.







