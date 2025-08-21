TOKİ ve Bakanlık Koordinasyonunda Yürütülüyor

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülüyor. Toplam 23 bloktan oluşan sitede dükkanlar; bodrum, zemin ve iki katlı olacak şekilde 600 metrekare büyüklüğünde inşa edildi.

Ekonomik Hayata Canlılık Katacak

Yeni iş yerleriyle birlikte esnafın yeniden ayağa kalkması ve Kahramanmaraş’ın ticari hayatına ekonomik ivme kazandırılması amaçlanıyor.

İlk Teslimatlar Ağustos Sonunda

TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, Gıda Toptancılar Sitesi’ndeki çalışmaların ekim ayında tamamen tamamlanacağını açıkladı. Selvi, şunları söyledi:

“Bakanımızın talimatlarıyla bu ay sonunda 45 dükkanımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz.

Toplamda 117 dükkanımız var, bunları peyderpey tamamladıkça hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

Yerinde Dönüşüm Modeliyle Hayata Geçiriliyor

Projede “yerinde dönüşüm” modeli uygulanıyor. Yıkılan iş yerlerinin yerine hak sahiplerine aynı metrekarede modern dükkanlar teslim ediliyor. Selvi, ekim sonunda tüm dükkanların tamamlanacağını ve 117 iş yerinin hak sahiplerine verileceğini duyurdu.