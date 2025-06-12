Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Avgasır köyü, son günlerde yaban domuzlarının istilasına uğradı. Sayıları hızla artan yaban domuzu sürüleri, artık yalnızca gece değil, gündüz saatlerinde de köy içine kadar inerek tarlalara ve bahçelere zarar vermeye başladı.

Tarlalar ve Bahçeler Tahrip Edildi

Köy sakinleri, özellikle tarım alanlarında büyük zarar yaşandığını belirtti. Mısır, patates, sebze bahçeleri ve meyve fidanları yaban domuzlarının hedefi oldu. Vatandaşlar, bu durumun hem geçim kaynaklarını tehdit ettiğini hem de güvenlik endişesi yarattığını ifade etti.

Gündüz Saatlerinde Köy İçine İniyorlar

Normalde gece saatlerinde görülen yaban domuzlarının, artık gündüz vakti köy merkezine kadar inmeye başlaması, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için riskin arttığını söyleyen köylüler, avcılık izni verilmesi veya koruma önlemleri alınması çağrısında bulundu.