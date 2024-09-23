Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 28. Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreşleri, 540 güreşçinin katılımıyla büyük bir coşkuyla tamamlandı. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Bertiz Boyalı’ da gerçekleştirilen etkinlik, güreş severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Güreş müsabakaları boyunca pehlivanlar, kıyasıya mücadele ederek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe Katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş açıklamalarda bulunarak, Eylül aynın Kahramanmaraşlı güreş severler için güzel bir ay olduğunu dile getirdi.