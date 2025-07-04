Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polis ekipleri tarafından abartı egzoz denetimi gerçekleştirildi. Halk arasında "Şahinler" olarak bilinen trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, çevreyi rahatsız eden ve kamu düzenini bozan araçlar tek tek tespit edildi. Denetimler sonucunda, çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

Abartı Egzoz ve Gürültü Kirliliğine Geçit Yok!

Son dönemlerde artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, özellikle motosiklet ve otomobillerde abartı egzoz kullanan sürücüleri mercek altına aldı. Denetimlerde sadece abartı egzoz değil; ehliyetsiz, kasksız ve kurallara aykırı şekilde trafiğe çıkan sürücüler de tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapıldı.

Denetimler Devam Edecek

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak ve vatandaşların huzurunu korumak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Özellikle abartı egzoz kullanımının sadece çevre kirliliği değil, trafik güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye attığına dikkat çekildi.

Caydırıcı Cezalarla Trafikte Huzur Hedefleniyor

Uygulanan cezai işlemlerin, sürücüler üzerinde caydırıcı etki yaratması ve trafik kurallarına uyulmasının sağlanması amaçlanıyor. Vatandaşlar ise denetimlerden memnun olduklarını belirterek, benzer uygulamaların sık sık yapılmasını talep ediyor.