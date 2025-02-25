Kahramanmaraş’ın Trabzon Caddesi’nde meydana gelen kazada, bastonuyla yürüyen 77 yaşındaki A.G., hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bugün saat 09.40 sıralarında Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde, eski özel idare şantiye alanından Trabzon Caddesi’ne ters yönde çıkan 50 yaşındaki sürücü M.K. idaresindeki 06 EOV 075 plakalı kamyonun, yaya A.G.’ye çarpması sonucu gerçekleşti.
Kaza sonrası A.G. olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.