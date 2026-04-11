Cumartesi Günü Sağanak ve Yükseklerde Kar Uyarısı

Kahramanmaraş genelinde 11 Nisan Cumartesi günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde ise yağışın karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Don Riski Kapıda: En Kritik Bölge Göksun

Meteorolojik değerlendirmelere göre, pazar, pazartesi ve salı günlerinin gece ve sabah saatlerinde özellikle kuzey ilçelerde don riski bulunuyor. En yüksek riskli bölge ise Göksun ve çevresi.

Uzmanlar, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

İlçe İlçe Sıcaklıklar

Güney İlçeler:

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 13-14°C

Kuzey İlçeler:

Göksun, Nurhak: 8-9°C

Afşin, Elbistan, Çağlayancerit, Ekinözü: 10-11°C

Diğer:

Andırın: 11°C

Pazar Günü Yağış Devam Ediyor

12 Nisan Pazar günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Hava durumu: Yağmurlu

En düşük sıcaklık: 5°C

En yüksek sıcaklık: 16°C

Nem oranı: %36 - %90

Pazar günü yağışların daha geniş alanda etkili olması bekleniyor.

Hafta Ortasında Hava Değişiyor

Yağışlı sistemin ardından pazartesi gününden itibaren hava nispeten toparlanıyor.