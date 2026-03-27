Olay, Onikişubat ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte maç yapmak için sahaya çıkan Selahattin Atlı, karşılaşma esnasında kalede bulunduğu sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden arkadaşları, Atlı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Atlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Selahattin Atlı, hayatını kaybetti.

Yaşanan acı olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.