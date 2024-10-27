Kahramanmaraş-Göksun yolundaki Nuri Pakdil Tüneli’nde hareket halindeki bir araçta aniden yangın çıktı. Aracın sürücüsü, dumanları fark etmesi üzerine aracını durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yaşanan yangın korku ve paniğe neden olurken tünel bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR