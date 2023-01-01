Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekerek bölgesinde bir işyerinde başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü.

Yaşanan olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bir diğer Olay ise Yenişehir mahallesinde kafeler sokağında olarak bilinen yerde gerçekleşti.

Burada da iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.