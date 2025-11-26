📅 26 Kasım Çarşamba

Kahramanmaraş’ta Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

  • En düşük sıcaklık: 7°C

  • En yüksek sıcaklık: 17°C

  • Nem: %45 – %86

  • Rüzgâr: 5 km/sa

📅 27 Kasım Perşembe

Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

  • En düşük sıcaklık: 5°C

  • En yüksek sıcaklık: 18°C

  • Nem: %32 – %71

  • Rüzgâr: 5 km/sa

📅 28 Kasım Cuma

Cuma günü şehirde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

📅 29 Kasım Cumartesi

Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak ve rüzgâr zaman zaman etkisini artıracak.

  • En düşük sıcaklık: 6°C

  • En yüksek sıcaklık: 18°C

  • Nem: %34 – %62

  • Rüzgâr: 13 km/sa

📅 30 Kasım Pazar

Haftanın son gününde Kahramanmaraş’ta hafif yağış bekleniyor.

  • En düşük sıcaklık: 6°C

  • En yüksek sıcaklık: 12°C

  • Nem: %61 – %94

  • Rüzgâr: 5 km/sa

Hafta boyunca sıcaklıklar 17–18 derece seviyelerinde seyredecek. Pazar günü sıcaklık düşerek 12 dereceye inecek ve yağış ihtimali artacak. Vatandaşların özellikle hafta sonu dışarı çıkarken yağmur ihtimaline karşı tedbirli olması öneriliyor.