📅 26 Kasım Çarşamba
Kahramanmaraş’ta Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 7°C
En yüksek sıcaklık: 17°C
Nem: %45 – %86
Rüzgâr: 5 km/sa
📅 27 Kasım Perşembe
Perşembe günü hava yine parçalı bulutlu ve güneşli olacak.
En düşük sıcaklık: 5°C
En yüksek sıcaklık: 18°C
Nem: %32 – %71
Rüzgâr: 5 km/sa
📅 28 Kasım Cuma
Cuma günü şehirde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.
En düşük sıcaklık: 6°C
En yüksek sıcaklık: 18°C
Nem: %30 – %62
Rüzgâr: 8 km/sa
📅 29 Kasım Cumartesi
Cumartesi günü hava çok bulutlu olacak ve rüzgâr zaman zaman etkisini artıracak.
En düşük sıcaklık: 6°C
En yüksek sıcaklık: 18°C
Nem: %34 – %62
Rüzgâr: 13 km/sa
📅 30 Kasım Pazar
Haftanın son gününde Kahramanmaraş’ta hafif yağış bekleniyor.
En düşük sıcaklık: 6°C
En yüksek sıcaklık: 12°C
Nem: %61 – %94
Rüzgâr: 5 km/sa
Hafta boyunca sıcaklıklar 17–18 derece seviyelerinde seyredecek. Pazar günü sıcaklık düşerek 12 dereceye inecek ve yağış ihtimali artacak. Vatandaşların özellikle hafta sonu dışarı çıkarken yağmur ihtimaline karşı tedbirli olması öneriliyor.