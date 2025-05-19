19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kahramanmaraşlılar, güneşli ve sıcak bir havayla karşılaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün şehir genelinde hava açık ve güneşli olacak.

🌡️ Sıcaklık Değerleri:

En yüksek sıcaklık: 29°C

En düşük sıcaklık: 14°C

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artışı beklenirken, akşam saatlerinde hava serinleyecek.

🌤️ Hava Durumu Özeti:

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Yağış ihtimali: Yok

Rüzgar: Hafif esintili

Bugün dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için ideal bir hava bekleniyor. Ancak, günün en sıcak saatlerinde (12:00 - 16:00 arası) güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Bayram etkinliklerine katılacak olan vatandaşlar, açık havada rahat bir gün geçirebilirler. Ancak, uzun süreli güneş altında kalınacaksa şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarların kullanılması önerilir.

Tüm Kahramanmaraşlıların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, keyifli bir gün geçirmelerini dileriz.