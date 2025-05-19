19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kahramanmaraşlılar, güneşli ve sıcak bir havayla karşılaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün şehir genelinde hava açık ve güneşli olacak.

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🌡️ Sıcaklık Değerleri:

  • En yüksek sıcaklık: 29°C

  • En düşük sıcaklık: 14°C

Hava Durumu2 1

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artışı beklenirken, akşam saatlerinde hava serinleyecek.

🌤️ Hava Durumu Özeti:

6 7 Temmuz 2024 Hafta Sonu Hava Durumu Gunesli Ve Sicak Bir Tatil Havasi Olacak 1720180701

Bugün dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için ideal bir hava bekleniyor. Ancak, günün en sıcak saatlerinde (12:00 - 16:00 arası) güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması tavsiye edilir.

Bayram etkinliklerine katılacak olan vatandaşlar, açık havada rahat bir gün geçirebilirler. Ancak, uzun süreli güneş altında kalınacaksa şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarların kullanılması önerilir.

Gunesli Havalar Geliyor

Tüm Kahramanmaraşlıların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, keyifli bir gün geçirmelerini dileriz.