Kahramanmaraş’ta itfaiye ekipleri, hayvanların yardımına koşarak iki ayrı kurtarma operasyonuna imza attı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi’nde tuvalet giderine sıkışan bir kedi, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Öte yandan Malik Ejder Mahallesi’nde sulama kanalına düşen bir köpek yavrusu da yine itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sağ salim çıkarıldı. Kurtarılan hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ihbarlarına anında yanıt vererek hem can güvenliğini hem de hayvan refahını sağlamaya devam ediyor. Duyarlı müdahaleleri için ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, bu tür olaylarda belediyenin gösterdiği hassasiyetin takdirle karşılandığını belirtti.