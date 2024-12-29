“Herkes Farklı, Herkes Eşit” temalı programda, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ön plana çıkarıldı.

Etkinlik kapsamında, görme ve işitme engelli öğrenciler için özel olarak tasarlanmış bir film sunumu yapıldı. Bu sunum, öğrencilerin kültürel ve sosyal hayata katılımını teşvik ederken, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü ayrıca etkinlikte, yoğun kış şartlarını göz önünde bulundurarak hazırlanan kışlık kıyafet ve diğer temel malzemelerden oluşan hediye paketlerini öğrencilere takdim etti.

Öğrencilere sunulan bu hediyeler, hem ihtiyaçlarını karşılamayı hem de destek mesajı vermeyi amaçladı. Etkinlik, öğrencilerin mutluluğu ve katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi. Proje, sosyal farkındalığın artırılması ve dezavantajlı bireylere destek olunması açısından büyük bir örnek teşkil etti.